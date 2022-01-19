元太(8069)去年第四季營收表現亮眼，在電子貨價標籤ESL產業前景持續樂觀下，法人看好公司2022年到2023年營運表現，預期今年獲利有望挑戰新高。元太今天股價觸及160元，一度逼近前波歷史新高161.5元。

元太2021年第四季營收67.68億元，年增58.9％，也創下9年來單季新高，主要因ESL出貨動能強勁，且之前電子閱讀器模組遞延效應，法人估計單季每股盈餘有望超過1元，全年每股盈餘逾4.5元。

法人認為，ESL需求暢旺，產業發展趨勢持續向上，目前ESL滲透率不到5％，在歐美大型零售商加速導入下，未來幾年ESL市場規模將呈現數倍成長。元太預計新增4條以ESL為主的電子紙材料產線，2022年有望大幅擴增產能，整體產能將增加1.3～1.5倍，2023年新增產線全開，整體產能將達目前4到5倍，法人預期元太ESL營收今年年增率將達90％以上。

目前元太電子紙材料產能皆已被客戶預訂，訂單能見度直到年底，全年獲利坐6望7，挑戰2011年65億元表現。