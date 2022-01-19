雲豹能源（6869）19日以每股70元登錄興櫃，開盤大漲、一度衝破百元大關，早盤在90元附近震盪。

雲豹能源資本額為11.27億元，2021年合併自結營收21.55億元，年增919％，創下史上新高。2021上半年稅後淨利為8463.3萬元，每股盈餘為1.06元。

雲豹能源早期專注於太陽光電，近年轉型為再生能源整合平台服務商，陸續投入離岸風電、儲能、售電平台、水處理等項目。目前雲豹能源開發持有太陽能案場遍布全台12縣市，總量逾300MW，去年在台南北門投資建置全台最大123MW漁電共生戶外場域，預計年發電量將達1.8億。離岸風電部分，雲豹能源攜手其他廠商共組離岸風電台灣隊，不只計畫投入Formosa 4、Formosa 5 兩座風場開發，更進軍開發日本優良風場，期望開拓國際市場。除發電外，雲豹能源跨足儲能及售電業，打造發電、儲電、售電一站式服務，多角化經營讓集團綠能版圖更趨完整。