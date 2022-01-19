19日環境風場為東北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質多為普通至良好等級；高屏地區位在下風處，稍有污染物累積。依10時監測結果，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區多為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，19日受東北季風影響，環境風場為東北風，雲嘉南以北地區擴散條件佳，空氣品質多為普通至良好等級；高屏地區位在下風處，稍有污染物累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，19日至20日受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部至竹苗空品區位在迎風面且易有雨，擴散條件佳，下風處污染物稍易累積；21、22日東北季風稍減弱，西半部地區擴散條件稍轉差，留意污染物累積情形；23日鋒面接近，24日鋒面通過，中部以北降雨機率增加，空品質漸轉佳，南部位於弱風區，仍有利污染物累積。