全球新冠疫情持續惡化，美國疾病管制與預防中心（CDC）18日，一口氣把22個國家與地區的旅遊警示，提升至最高的「第4級」（Level Four），當中包括澳洲與以色列。另外，22個國家與地區的旅遊警示也提高至「第3級」。

CDC的第4級警示，是要求美國人應避免到被框列的地方旅遊。新增至第4級名單的22個國家與地區遍及全球，當中包括澳洲、阿根廷、埃及、以色列、烏拉圭、巴拿馬、和卡達。

其中，位於加勒比海的英屬維吉尼亞群島，是從上周仍處最低的第1級，直接提升至最高的第4級。其他大部份新增國家與地區，都是從第3級調升至第4級。

目前被美國列第4級警示的國家與地區超過100個。第4級定義是過去28天內，當地每10萬名居民裡，有超過500人確診。

包括英國、德國、義大利、西班牙與愛爾蘭等多個主要歐洲國家，還有加拿大與南非等早已被列第4級。

另有22個國家與地區被提高至第3級，包括菲律賓、科威特和古巴等。目前將近60個國家與地區被列第3級。第3級定義是過去28天內，當地每10萬名居民裡，有100人到500人之間確診。

CDC建議未完接種新冠疫苗的民眾，避免到第3級國家進行非必要性旅行。