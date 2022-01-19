金曲最佳新人獎得主ØZI（本名陳奕凡）新年就捲入桃色風波，先是被謝和弦的混血前妻Keanna認曾有關係、公開兩人曖昧對話，且與短髮辣妹前女友的48秒恩愛片又外洩。今（19日）Keanna再開砲，否認自己是暈船砲友，更指ØZI經紀人謊話連篇，盼望對方主動聯繫，溝通事情的解決方式。

Keanna日前接受《ETtoday》訪問，並在今早將部分內容截圖到IG，澄清：「我不是暈船的砲友……」，接著解釋事情的來龍去脈，「我們已經試圖聯絡，但得到的回應依然是不理不睬，經紀人卻有時間跟記者『說謊』……我想ØZI也許被下封口令。」Keanna隔空向ØZI經紀人喊話：「事情已至此，是否能請妳撇開妳個人對我的敵意，好好的跟我溝通止血，而不是放任輿論與揣測讓我一直被燒，請理性的分析，最後是否會燒得最嚴重的會是自家藝人呢？真心懇求你們能一起將事情平息，別再讓沉默導致網友的繼續揣測、攻擊與腦補劇情，麻煩了，謝謝。」

這場風波的起點源自於Keanna 13日在IG曬出「327」手臂刺青，並發出一篇情慾文，內容提及「貪戀跨坐在你雙腿」、「啃咬吸吮頸肩不帶香水成份的誘惑」、「那位一直扎在我心裡幼稚又成熟的327紅髮男孩」文末更標記「ØZI」，恰好ØZI正是3/27生日，不免引發外界多餘聯想；事後Keanna澄清僅是描述朋友的小孩，17日晚間又改口承認跟ØZI曾有過關係，不滿自己拚命保護對方，ØZI卻什麼都沒解釋，忍不住怒轟：「我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。」如今Keanna公開2人的曖昧對話及交情，直言：「開始的是你，決定結束讓我哭死的也是你。」看似被ØZI傷很重。

面對Keanna的指控，ØZI經紀人表示ØZI確實認識Keanna，謝謝女方的欣賞，但沒正面回答兩人有無交往或曖昧，僅說：「因為對方的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」

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