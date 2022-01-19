機場檢疫人員確診Omicoron變異株，傳出防疫協勤人員所穿的隔離衣重複使用，遭衛福部長陳時中否認，民眾黨立委賴香伶今日再踢爆，接獲防疫人員投訴，隔離衣裝夾鏈袋或放置櫃上重複使用，協勤的外包保全，直到昨天才通知檢疫人員，今起會多發放隔離衣。賴香伶呼籲衛福部落實防疫管理，公布人員、隔離衣使用數字，切忌矇騙掩蓋事實，面對問題、解決問題，才能守住桃機國門。

群聚感染事件持續過大，賴香伶接獲民眾投訴，指控衛福部未給防疫相關人員足夠的防護衣，機場清潔人員更是將防護衣重複使用，希望衛福部、指揮中心應該立即檢討客訴系統，盤點桃園機場整體防疫措施，才能遏止感染源擴散。

賴香伶說，根據機場檢疫人員提供桃園機場疾管署工作區的照片，在桃園機場疾管署工作區的鐵櫃上，有放置重複使用隔離衣的夾鏈袋，甚至有已使用的隔離衣直接放在鐵櫃上。機場防疫協勤人員指出，他們在17日之前都是重複使用隔離衣，上級甚至發放夾鏈袋放置已使用的隔離衣，讓他們非常擔心感染風險。

賴香伶17日公開爆料後，疾管署、委外保全就強力清查、要找出爆料的協勤人員，使投訴者感到莫大壓力，但投訴者仍繼續向賴香伶出示該保全公司昨日給協勤人員通知指「自明日開始會多發放隔離衣」，此通知直接打臉陳時中的說法，協勤人員在17日前都只能一天使用一件隔離衣。

賴香伶指出，這項通知顯示過去衛福部並未督導落實協勤人員隔離衣清消作業，隔離衣過去都是重複使用，使用後的隔離衣也未必能透過醫療廢棄物處理程序，容易產生病毒污染擴散問題，協勤人員被限制一天一件隔離衣，導致防疫協勤人員陷入感染風險。賴香伶強調，共同守住桃機就不能矇騙、掩蓋問題，衛福部應該徹底檢討、盤點缺失，才能落實防疫。