家屬今在高市議員李雅靜陪同下，舉行記者會說明。（柯宗緯攝）

家屬今在高市議員李雅靜陪同下，舉行記者會說明。（柯宗緯攝）

衛生局公布時間序。（柯宗緯翻攝）

42歲侯姓男子日前從日本返台過年，選擇10＋4方案居家檢疫，未料12日居檢屆滿前1天突然失聯，家屬聯繫不上人，通報有關單位請求協助，未料流程繁瑣，拖了近1.5個小時才抵達現場救護，最後不幸身亡。死者太太今（19）日出面哭訴官僚殺人，要求真相，擬對市府提告並要求到靈堂上香致歉。

家屬今在高市議員李雅靜陪同下，舉行記者會說明。侯妻指出，丈夫長期在日本工作，這次回台過年，依規定居家檢疫，12日當天早上到醫院採檢為陰性，後來丈夫返家後，她一直聯繫不上人，趕緊請丈夫的妹妹前往查看，未料進屋發現他還有意識躺在廁所門口，並請求打119，最後仍來不及。

侯妻說，她12點36分打電話通報鳳山區公所、12點38分撥打市府疾病中心通報，通話有7分鐘，過程核定身分、疾病史等，她告知老公早上快篩陰性，但人失聯，可不可以趕緊叫救護車，過程119告訴她「沒有防疫救護車」，再打1922也打不進去，直到下午2點06分救護車才到場急救。

「我什麼都不要，我只要我老公！為什麼這樣就離開了？我要真相！」侯妻質疑，這段時間公部門到底在做什麼？訴求還公道，也希望老公是最後一個受害者，要求相關人員到丈夫靈前道歉致意，並擬提告討公道。

李雅靜痛批，這次事件是官僚殺人，總共拖了88分鐘，錯失黃金救援時間，若能改善繁瑣的流程，或許這條生命會健在。她質疑穿全套防護設備需要20幾分嗎？1922永遠打不通，而高市疫調中心只有4線，應該增加防疫工具及人力，不願再看到憾事重演。

高市消防局副局長蔡致模解釋，防疫救護不是一般救護，我們要避險犯難，同仁要全套防護設備，全程按照標準SOP處理。民政局副局長陳盈秀則說，一般來說針對個案會做上、下午關懷，該個案早上表示沒異狀，事後接獲訊息，里幹事馬上到現場，有按照中央SOP做關懷。

高市衛生局副局長林盟喬表示，對於此事深表遺憾，強調流程確實按照標準SOP作業，但每一個個案失聯原因千奇百怪，必須花一點時間確認，不容易變得精簡；目前檢方已經相驗，最終結果靜待司法調查。

衛生局指出，個案本身有糖尿病史，曾有高血糖紀錄，死亡當日上午里幹事關訪及安排就醫採檢時均無不適，調閱其就醫紀錄發現近來1年無規則用藥或血糖檢驗，真正死因有待釐清。