網友PO文指前方龜速機車疑要「製造麻煩」。（示意圖，達志影像/shutterstock）

一名網友PO文，表示遇上前方機車疑似要製造麻煩，並提供行車紀錄影像，指出該機車「騎很慢」、「騎士有看後照鏡」、「先煞車再左右搖擺」，詢問可用什麼交通法規去檢舉。不過眾多網友看完影片，幾乎一面倒指出原PO的問題才大，沒保持安全距離、到路口沒減速，前方機車搞不好以為是原PO想找麻煩。

一名網友在《mobile01》以「前方騎乘機車，疑似要製造麻煩」為題發文，表示「前方騎乘機車，疑似要製造麻煩。疑點：1.機車騎很慢。2.頭有看後照鏡。3.機車先煞車，再左右搖擺。遇到這種人可用什麼交通法規去檢舉？如影片所示。」。

不過看完原PO提供的6秒行車紀錄影片，大部分網友都認為：「路口減速慢行有問題？？你的問題較大吧！」、「1.機車騎很慢，這沒有違規啊。2.頭有看後照鏡，這也沒違規啊。3.機車先煞車，再左右搖擺。有些人的平衡感較差，煞車後低速時會左右搖擺，這也沒違規啊。反倒是你行經路口沒減速，又沒保持跟前車的安全車距差點追撞，你是要檢舉你自己嗎？」、「感覺你問題比較大！經過路口本來就該減速！另外你按喇叭的方式根本就是挑釁！根據交通道路條例按喇叭不得連續超過三秒！」、「對方可能還覺得你是不是要搞事，疑似要製造麻煩」。

看了眾多網友的回應，原PO留言補充：「本人原本以為對方先看後照鏡路口減速然後騎車左傾可能要左轉，所以本人騎車準備往對方右邊騎過去。但事實卻是對方騎車先左晃，本人就騎車準備往對方右邊騎過去，那知道對方騎車再右晃兩車就漸漸靠近。（都沒打方燈）」。