針對國民黨在四大公投、中二補選和罷昶案全面失利，國民黨前副主席郝龍斌今天受訪表示，國民黨要敢戰，如果懼戰、畏戰，不只被民眾看不起，民進黨也會藉機輾壓，就像現在綠營開始對台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善和宜蘭縣長林姿妙出手一樣，大家是唇亡齒寒，不要以為躲在碉堡躲過轟炸就沒事，因為只要黨戰敗了，一樣會被抓到或被殺掉；2022選不好，黨主席當然要負責。

被問到戰鬥藍發起人趙少康強調自己是國民黨2024的最適合人選，郝龍斌說，趙少康絕對是合適的人選，但從他的角度來看，2024能贏最重要，現在時間還久，那時候誰能贏、誰能讓民進黨下台，大家就支持誰，他相信趙少康也是這樣想法。

至於心中最支持誰？郝龍斌說，現在才要2022縣市長選舉，每個有志於大位者，都盡量表現、展現領袖氣質，最後誰能贏他就支持誰。因此2022選不好，黨主席必須要負責，因為2022選不好，2024就無法重返執政，設立KPI（績效指標）當然需要，所以更要團結努力。

郝龍斌強調，國民黨如果不團結就會被各個擊破，黨主席朱立倫現在說要擴大決策圈，這是對的，大家凝聚共識一起面對外部壓力，是個方向。在重大議題上，最少要和黨內意見領袖商量諮詢一下，因為黨核心理念相信大家都是認同，這沒有問題。