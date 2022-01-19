受到美債殖利率攀高影響，周二美股四大指數全面下跌，半導體股與科技股都受到重挫，專家表示，美債殖利率再度出現波動，並不是受到某個突發消息帶動，而是市場仍針對聯準會的逐漸緊縮的立場進行微調，進而導致股市面臨賣壓。

周二美國十年期國債殖利率一度上升至1.86%，創近兩年新高，而反映聯準會政策前景的2年期國債殖利率也一度突破1.04%，受美債殖利率飆升影響，美股全面受到衝擊。

道瓊下跌逾540點（或1.51%）收在35368.47點，納斯達克指數重挫超過380點（或2.60%）收在14506.90點，標普500指數跌85.74點（或1.84%）收在4577.11點，費城半導體指數則跌173.37點（或4.44%）收在3727.24點。

對此，資產管理公司Aberdeen資深經理James Athey表示，「美債殖利率出現波動，並非受到某個突發消息帶動，而是市場針對聯準會逐漸緊縮的立場進行調整。」

James Athey也提及，「摩根大通執行長Jamie Dimon日前預測今年需要升息6至7次，甚至市場揣測3月將一口氣升息0.5%（兩碼）等消息，都是推動市場重新訂價殖利率的關鍵因素。」

金融交易商FXTM高級研究分析師Lukman Otunuga則認為，「隨著投資者已經逐漸接受今年可能升息4次以控制通貨膨脹的預測，美債殖利率攀升，受此影響，周二歐股及美股都走低。」

美股全面下殺也讓台股今（19日）開盤就下跌逾150點，隨後跌幅雖收斂至百點以內，但11點左右再殺逾140點，暫報18232.89點。