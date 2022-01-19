台中市大甲交流道為多向路口匯集處，每逢尖峰時間塞車不斷，民眾苦不堪言，市議員李榮鴻向市府建議拓寬甲東路，將原有公墓管理中心後移，以及原有機車專用道改為混合車道，所需經費約3555萬元，市府已通過可行性評估。

市議員李榮鴻日前邀集台中市建設局長陳大田、大東里里長高芳春前往現場辦理說明會，向居民說明工程相關拓寬規劃。

市議員李榮鴻表示，大甲交流道為多向路口匯集處，每逢尖峰時期塞車不斷，為有效解決大甲交流道匝道出口壅塞問題，他於2017年底向市府建議將甲東路拓寬、原有公墓管理中心後移，以及原有機車專用道拓寬為混合車道，讓車流可以由聯絡道直接連接至甲后路4段。

建設局局長陳大田指出，此次說明會依李榮鴻議員於第3屆第6次總質詢建議事項辦理，甲東路機車道拓寬工程分為三個部分，包含甲東路主線、機車專用道及連絡道拓寬，其中機車道因涉管理中心腹地須辦理遷移，加上用地費約需3555萬元，目前已通過可行性評估。

甲東路主線部分長度85公尺，將拓寬為雙汽車道；機車專用道長度為123公尺，既有寬度3.7公尺，將拓寬至4.6公尺；以及連絡道長度380公尺，將從4公尺拓寬為7.8至9.8公尺。

李榮鴻表示，多年前就建議要規劃施作，才能解決塞車問題，目前已完成可行性評估，待經費到位後，即可著手發包事宜。而溫寮溪旁的聯絡道路（甲后路至經國路）也已動工，預計2024年可完工，未來兩條道路可做連接，將大幅改善大甲、外埔區多年未解的交通瓶頸，讓民眾通行更便利。