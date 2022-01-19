軟體巨擘微軟20年來積極收購網路遊戲公司，旗下資產可望再添一家知名遊戲商動視暴雪公司，一旦獲准成交後，微軟將在全球遊戲市場排名第3大，加速其競逐元宇宙的雄心。

微軟（Microsoft Corp.）今天宣布一項687億美元（約新台幣1.9兆元）的協議，收購美國遊戲巨擘動視暴雪公司（Activision Blizzard Inc.）。

總部位於華盛頓州雷孟（Redmond）的微軟今天表示，這項收購案有助於強化 Xbox Game Pass 的訂閱率，同時加速微軟進軍「元宇宙」。

元宇宙被認定為既有網路世界的升級版、虛擬實境的大集合。去年10月社群媒體巨擘臉書（Facebook）創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）宣布臉書母公司改名為Meta，社群平台的核心業務將轉向結合工作與娛樂的元宇宙。

科技迷早已在網路遊戲中建立類似元宇宙的概念，並在自成一區的虛擬實境社群中互動和交易。微軟主張元宇宙應該維持多元化，發展強大的內容和商業應用，並打算從遊戲社區建立微軟自己的元宇宙。

若微軟與動視暴雪公司獲准成交之後，將會超越任天堂，成為全球排名第3大的遊戲公司，僅次於日本電玩主機PlayStation製造商索尼（Sony）和中國科技巨頭騰訊。

微軟是家用電視遊戲機Xbox的開發商，從2001年Xbox首次問世之後，微軟陸續推陳出新，到去年是第四代。

微軟為了進軍遊戲產業，20年間收購動作不斷。2002年，微軟以3.75億美元買下英國遊戲公司Rare。Rare曾為任天堂公司製作「007黄金眼」（GoldenEye 007）和「完美黑暗」（Perfect Dark）等熱門網遊。

2014年，微軟斥資25億美元收購人氣遊戲 「當個創世神」（Minecraft，或譯麥塊）開發商 Mojang。

去年，微軟的資產再添增電子遊戲商貝塞斯達軟體（Bethesda Softworks）的母公司 ZeniMax Media，旗下出品的知名電子遊戲有「上古捲軸」（The Elder Scrolls）、「毀滅戰士」（Doom）射擊遊戲和「輻射」（Fallout）。

總部在加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）的動視暴雪公司，1979 年由老牌電子遊戲商雅達利（Atari ）的前員工們創立。Atari 於1972年在加州矽谷創立，幾經改組，現為法國遊戲發行商所擁有。

動視暴雪除自行開發網遊，也收購許多人氣遊戲。旗下擁有1982 年出品的「陷阱」（Pitfall）、分別於2004年和2005年推出的「魔獸世界」（World of Warcraft）與「吉他英雄」（Guitar Hero），以及廣受歡迎的手機遊戲「糖果傳奇」（Candy Crush）。

現年59歲的科蒂克（Bobby Kotick）自1991年來一直擔任動視暴雪的執行長。去年動視暴雪多次高層改組中，科蒂克保住了位置。在此之前，該公司爆發一系列員工擔憂性侵或騷擾等不當職場文化的爭議。（編輯：高照芬）1100119