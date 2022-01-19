為讓孩子了解重度失能者無法自行洗澡的辛苦，永信社會福利基金會「到宅沐浴車」18日駛進龍泉國小，許多學子紛紛排隊體驗。永信基金會表示，沐浴體驗讓孩子學會助人，他們將昨日跳蚤市場義賣所得3萬多元全數捐出做公益，「浴」起傳愛到永信，善舉相當感人。

龍泉國小校長陳勇男指出，學校每年會選擇不一樣的團體為主體，希望孩子知道社會中有許多需要被幫助的人，這次特地與永信「到宅沐浴車」專案合作，從體驗中了解到原來每天沐浴是多麼幸福的一件事，感謝永信基金會的媒合。

陳勇男說，學生公益捐款內容包括歲末跳蚤市場、藝文活動書法義賣，以及街頭藝人表演打賞等收入，3萬多元將全數捐出做公益，盼能提供學區內里鄰間的老寶貝們，也能盡享沐浴的幸福。

永信基金會表示，近9成個案因中風、車禍腦傷或腦性麻痺，人臥床長達1年以上，且大部分的時間僅能在床上度過，基金會推動到宅沐浴服務5年多以來，已幫助近9000人次的重度失能者重拾洗澡幸福感。龍泉國小的學生發揮本身能力，學習自己賺來的錢用來幫助他人，是很棒的生命教育。

永信基金會指出，源自日本泡湯文化的到宅沐浴車，運用組合式沐浴設備搭配三人一組專業團隊，只要家中有1.5坪空間，就能為失能者進行全身沐浴和泡澡服務，永信沐浴團隊幫忙連結長照資源，減輕民眾許多的照顧壓力，也歡迎如果有沐浴需求的民眾來電洽詢。