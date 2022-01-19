黃偉哲陷線民風暴，19日一早於佳里出席活動前強調，針對周刊所報導事情，「我相信我從來沒有做過出賣同志的事情，沒有做過線民，也拒絕配合教官」。

黃偉哲表示，如果大家認真了解轉型正義，這是一個非常嚴肅、慎重的事，情治機關裡面的資料、檔案，很多虛偽、不實，甚至造假，也因此造就了很多冤假錯案。

黃偉哲強調，大家若再把情治機關的虛偽、不實的資料在未經過清楚的辨識查證之後，就直接拿來作為一個指控或攻擊，除了個人覺得遺憾之外，會請律師依法追訴。

至於黃偉哲當初是不是有收領據？黃也明白表示「沒有收受任何領據」。如果有人引用這些評論、這些不實的資料做攻擊的話，會請律師追訴相關的法律責任。

對於周刊的報導，黃偉哲是否會提告，黃偉哲表示，他並未説周刊是不實的報導，他只是說，周刊這些資料可能是假的，有人如果用這些這些部分資料，包括促轉會的資料，促轉會提出的關聯情治機關的資料來做不實的攻擊的話，會進行法律追訴。