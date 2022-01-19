桃園地檢署1名行政人員9日前往西堤餐廳中壢中山店用餐，但當天沒簡訊實聯制，他又沒看新聞，一直到18日才通報主管。桃園地檢署表示，該員PCR陰性。另還有更生保護會桃園分會某員工曾在12日前往該餐廳用餐，已在集中檢疫中，同事採居家辦公。

檢方表示，有行政人員18日11時通報，曾在9日前往中壢西堤用餐，因當日未落實簡訊實聯制，導致無衛生機關人員通知須匡列篩檢或隔離，也未留意新聞疫情狀況，致未即時通報。檢方獲報隨即要求其PCR採檢，並訪家自行隔離等待採檢結果出爐，也通報衛生局辦理，19日獲報陰性。

另鄰近辦公室立即快篩並由主管陪同分批前往採檢站進行 PCR 篩檢，採檢後返家等候採檢結果。快篩結果均為陰性。今日上午獲報該員同辦公室同仁的 PCR 採檢結果均為陰性。

檢方也說，4樓更生保護會桃園分會某員工及其男友亦曾於12日晚上前往中壢西堤餐廳用餐，該員及其男友經PCR 檢測結果均為陰性，目前集中檢疫觀察中，該員同辦公室同仁目前採居家辦公方式至23日，須全員完成快篩陰性方能返署辦公，並進行自主健康管理。

檢方強調，為加強環境安全及防疫需求，已於16日進行辦公廳舍消毒，昨日下午亦再針對該同仁之辦公室進行消毒，16日桃園市政府環保局亦派員對環境消毒。亦透過群組再次提醒同仁勤洗手、戴口罩、保持社交距離並進行自我健康監測，如有疑慮或症狀應立即前往採檢站或醫院採檢並說明接觸史，確保同仁及社區之安全。另亦請同仁進入公共場域務必落實簡訊實聯制並注意新聞疫情狀況。