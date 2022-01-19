因應疫情發展，疫情持續擴大，台北市長柯文哲力推「疫苗通行證」，並計畫從「台北通」開啟疫苗通行證，如中央同意介接資料，將分為「綠、黃、紅」三種燈號辨識。不過，前立委沈富雄今(19日)在臉書批，紅、黃、綠三色「疫苗護照」是一個餿主意。

柯文哲17日指出，如中央同意介接資料，將分為「綠、黃、紅」三種燈號辨識，其中「打滿兩劑超過14天、或已施打三劑」為綠燈、「打滿一劑」為黃燈、「未施打疫苗」則顯示紅燈，預計1月20號上路。柯說，他的理想是去餐廳QRcode一掃，顯示綠色，就給他進去，紅色的也不是說不能進來，但是也許要隔板、梅花座，黃色就看著辦，所以有很多選擇。

對於此作法，沈富雄直言，疫苗護照去年一度是美、歐「超前部署」的一環，後因人權團體的反對而胎死腹中，現在Delta去、Omicron來，時過境遷，病毒變異株的習性截然不同，疫苗防護力的不如預期，疫苗護照的功能大概再也不存在了。他說，柯文哲未經深度思考，就決定要推動疫苗護照，動機無他，無非是要維持餐廳的內用及其他主要公共場所的進出，「但它設計的無稽與荒唐，很像有人在大門底下挖兩洞，大洞給狗，小洞給貓」。

沈富雄舉例，沒打疫苗的人持紅色護照，請問世上有人會蠢到自己拿著紅護照到處招搖，敬告周遭諸親友「敝人沒打疫苗」？合理的推測是這個人知道某些地方需要查驗護照，就自動裹足不前了。他認為，重點是沒有打及打一針或兩針疫苗對Omicron的防護力已經證明是同樣無效，唯一的差別是沒打疫苗的人，得重症及死亡的比例較高，但這兩類人也不會來餐廳，又何必防他們呢？

因此沈富雄說，要保證在餐廳內用的人是處於無毒狀態的唯一方法，是在餐廳門口做快篩，但這不但不可行而且無意義，今天台灣該走的路是學習放手「清零」。