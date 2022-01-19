最新變電所巡檢機器人台電版「瓩力」亮相。（洪靖宜攝）

「2022台電技能競賽」共有1150人參加。（洪靖宜攝）

為經濟電力核心技能，台電於台電高雄訓練中心舉辦「2022台電技能競賽」，共有1150名員工參加響應，台電董事長楊偉甫也到場支持及體驗，對於大家最關心的供電問題，楊偉甫說：「我們有信心今年的供電是穩定。」

台灣電力於19日在台電高雄訓練中心舉辦「2022台電技能競賽」，也被稱為「台電版奧運」，今年邁入第54屆，共有72個單位共1150名台電人參賽，創10年新高，參賽者最年輕僅19歲，最年長65歲，將在停電搶修、地下電纜、電力調度模擬等33個競賽項目中相互切磋較勁。競賽中將有人稱「桿上蜘蛛人」之稱的電力人員爬上近10公尺高的電桿進行維護搶修、饋線設備故障查修等各項競賽項目。

還有最新變電所巡檢機器人台電版「瓩力」也亮相，有2顆鏡頭安裝可是光與紅外線熱影像，運用自動化遠端監控技術及AI人工智慧查找設備異常點，如果發現變電所設備接點溫度異常，就能將資料回傳，讓台電人員即使在惡劣環境中也能及時掌握和排除狀況，大幅提升巡檢效率。

而連續3年都到場支持的台電董事長楊偉甫也到場體驗操作，並開箱台電版「瓩力」，會後被問到大家最關心的供電問題，董事長楊偉甫說：「昨日台電已在台北開記者會，我們有信心今年的供電是穩定。」