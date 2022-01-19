中國駐加拿大大使館網站當地時間18日消息，駐加拿大使館發言人以「答記者問」回應加拿大《環球郵報》報導，北京冬奧會官方發布並要求所有參賽人員使用的「我的2022」智慧手機應用程式存在安全性漏洞，上述報導歪曲事實，毫無根據。有關方面關於網路安全的擔憂也完全沒有必要。
駐加使館指出，中方一貫堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊和網路竊密行為。北京冬奧會期間，中方將秉持安全、開放、合作的治網理念，為參會的國內外運動員、媒體人員等提供便捷網路服務。據了解，對於中方提供的開放網路保障服務，各方在使用中均表示滿意。
美聯社報導，加拿大總理杜魯道去年12月8日表示，加拿大加入美國，英國和澳洲的隊伍，以人權問題為理由「外交抵制」北京冬奧會，不派外交代表出席北京冬奧。中國駐加拿大使館發言人當時表示，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。
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