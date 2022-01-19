美國「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母打擊群，還有「埃塞克斯」號（USS Essex，LHD 2）兩棲戰備群（ARG）上周在南海聯合演訓。

美國航母打擊群2021年進入南海10次，而2020年有6次，2019年則為5次。防務專家說，美國海軍利用島嶼間的替代航路，或許在於躲避解放軍雷達，並顯示他們正致力讓美國海軍技能多元化。

據《南華早報》（South China Morning Post）18日報導，最近的研究顯示，美國海軍航母打擊群從去年起，不僅將穿越南海的次數增加，也將航路和演習模式變得更複雜，也更難捉摸。防務專家說，這些改變可能顯示，美國航母打擊群想出新對策，以因應相關區域可能出現的任何突發事件，如解放軍可能攻擊台灣，或是因南海主權爭議爆發衝突等。

美國「卡爾文森」號（USS Carl Vinson，CVN-70）航母打擊群，還有「埃塞克斯」號（USS Essex，LHD 2）兩棲戰備群（ARG）15日完成在南沙群島附近的5天聯合演訓。據北京大學旗下智庫《南海戰略態勢感知計劃》（SCSPI）說，美國海軍2022年的海上演訓時程比去年提早了兩星期。

Flight operations aboard aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70):



Carl Vinson Carrier Strike Group is on a scheduled deployment in the U.S. 7th Fleet area of operations serving as a ready-response force in support of a free and open Indo-Pacific region.#USNavy #US7thFleet pic.twitter.com/87C8AXTjMk — 7th Fleet (@US7thFleet) January 13, 2022

「南海戰略態勢感知計劃」主任胡波告訴央視，以往美航母在南海的主要任務是威懾。近兩年，尤其是2021年，它們在南海的行動，內容愈來愈多、愈來愈豐富、愈來愈複雜，是從演練、威懾，巡航到一般跟其他國家聯合訓練，一系列全頻譜的行動。

此外，他強調，美軍航母從2021年起，愈來愈重視菲律賓群島間的通道，進出南海時，使用台灣和菲律賓間巴士海峽的頻率反而在降低，這其實是在演練極端情況下，航母打擊群的生存和作戰應用，實戰演練的意味顯著加強。

據央視報導，導航紀錄和衛星影像顯示，美國航母打擊群在進入南海途中，往往會通過菲律賓群島間，如巴拉望（Palawan）省外的巴拉巴克海峽（Balabac Strait）等狹窄水道。而美國海軍證實，「卡爾文森」號航母打擊群上周二是從巴拉巴克海峽進入南海，和「埃塞克斯」號兩棲戰備群會合。

台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，美國航母打擊群似乎設法想出新對策，以因應解放軍意在阻止外軍干預台海和南海衝突的反介入戰略。