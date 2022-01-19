美股大跌，費城半導體指數大跌4.44%，台積電ADR重挫4.86%，台積電(2330)今日跳空開低，跌10元，拖累台股同步開低，電子領跌，台股早盤一度大跌169點至18209點，並回探月線關卡，隨著在台積電跌點收斂，台股暫時力守月線關卡。

周二美股主要指數全面重挫，那斯達克指數大跌2.6%，費城半導體指數跌逾4%，表現最疲弱。高盛上季業績意外疲弱，金融股首當其衝。美國公債殖利率升抵新里程碑，科技股持續遭到拋售。周二，道瓊工業平均指數收跌543.34點或1.51%，為35368.47點。標普500指數跌85.74點或1.84%，收在4577.11點。那斯達克綜合指數大跌386.86點或2.6%，為14506.90點，創下3個月來新低。費城半導體指數收跌4.44%，為3727.2點。

台積電ADR重挫4.86%，台積電(2330)今日跳空開低，跌10元，最重跌11元至651元，之後跌點一度收斂至跌2元至660元，也使得台股由大跌逾百點一度收斂至百點以內。

台積電自本周一盤中高點688元下滑，距今日盤中最低651元，回檔達37元，吸引買盤湧入，台積電盤中股價跌幅收斂，一度回升至660元，下跌2元。台積電周二股價收低至662元，外資反手賣超1萬3959張，終止先前連五天的買超態勢。

台積電為台股多空指標，今日台積電大跌，台股同步大跌，盤中台積電跌幅收斂至跌2元，則台股跌幅收斂。目前台積電跌6元至656元，台股跌約百點。

電子股領跌，漲多之金融股亦熄火，因國際原油價格上漲，台塑(1301)等塑化股今早撐盤。

台股繼周二跌落5日線，短多受挫，今早下探月線，目前力守月線關卡，今早高低點相差了150點，目前守住18200點關卡及月線，多空在18300點激烈爭戰。

今日台指期結算，預料多空持續拉鋸。