LED增添新兵，專業LED封裝製造大廠弘凱(5244)今天(19日)在證交所敲鑼，正式以承銷價每股41元掛牌上市，弘凱周三開盤價50元，最高達53.9元，上市首戰強漲逾3成，蜜月行情甜蜜。副董事長暨發言人吳志明表示，因去年大單基期較高，預估今年1、2月營運會略低，但去年每股盈餘上看4.6元，問鼎LED每股獲利王，加上家電、車用助陣營運，早盤股價53元高檔穩健。

成立20周年敲響上市鐘，弘凱光電資本額為6.79億元，負債比僅為23.95%，成立截至去年第三季皆無向銀行借款，係屬無負債經營。弘凱去年前三季營收9.34億元，年增51.05%，毛利率47.51%，年增8個百分點，每股盈餘3.65元，高於2020年同期的2.15元，也超越2020年全年度。去年累計營收12.42億元，年增34.61%，創歷史新高。毛利率洞悉，弘凱營業毛利率持續成長，由2018年之39.39%上揚至2021年前三季之47.51%，表現高於LED同業。

去年前三季可見光LED營收占比達77.79%，不可見光LED占近2成。應用市場營收比重，目前智能家居達近7成，車用光源近2成，其中智能家電，筆電周邊最大宗逾3成，UV檢測、家電均1成占比，產品導入SONY、Panasonic等國際知名3C及家電品牌，車用也不乏於後，弘凱產品導入特斯拉(Tesla)、GM等知名汽車品牌。弘凱光電持續鎖定高品質及利基型市場，在智能家居、車用光源、亮化顯示三大市場提供LED光電元件及整合服務，並通過國際筆電、中國及歐美車用零部件大廠認證。

在5G網路Iot、感測、AI與車聯網(V2X)之趨勢浪潮下，弘凱聚焦於智能生活與車用市場，以IC+LED為產品核心，延伸至光學與非光學感測應用市場，3年目標建構多元化光電產測元件與模組產品，並發展核心關鍵晶片。公司iCLED封裝專利，超越LED傳統封測模式，引進IC半導體堆疊式封裝概念，發展有別於傳統LED新產品，形成獨特競爭優勢。

弘凱開始供應歐系、日系品牌車用LED，今年車燈應用挑戰30%營收成長。弘凱光電為提升公司營運產能，已於中國大陸江蘇省南通市興建新廠，預計明年2023年首季開始貢獻產能，助力弘凱營運下一波成長動能。