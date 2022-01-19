微軟加速布局元宇宙版圖，周二宣布將以687億美元現金收購電子遊戲大廠動視暴雪，創微軟有史以來最大收購交易，微軟將一舉躍升全球營收第三大的遊戲公司。此併購案震撼市場，也為元宇宙的發展增添柴火。投資人可趁科技股修正之際，鎖定有獲利撐腰的海外科技ETF逢低買進。

針對微軟大動作，統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰指出，微軟併購暴雪動視，可加速元宇宙的平衡布局，除了先前宣示以Teams為基礎的商用元宇宙外，經由本次併購，跨入一般娛樂用生活應用相關領域，並取得元宇宙關鍵3D建模技術。科技巨頭在元宇宙積極投資，也正顯示了這個市場的無限未來。

不過，袁永騰也提醒，美國元宇宙個股蓬勃發展，但要小心只有題材與夢想、欠缺實質獲利的個股，尤其中小型股，面臨聯準會貨幣政策轉向，成為市場殺盤重心，從2021年11月後股價被打回原形。貨幣正常化過程，「本夢比再見」，「本益比才是王道」。

近期科技股遭到錯殺，包括國泰北美科技(00770)和統一FANG+ETF（00757)等，以00757而言，其重要成份股均為科技巨頭正在獲利高成長期，股價受到誤殺，據資訊顯示，其追蹤的尖牙股指數本益比已低於近五年平均，深具投資價值，可逢低分批承接。

00757成份股精選十檔獲利高成長科技巨頭，皆是擁有高營收現金流的大型股，例如蘋果、META（原臉書）、谷歌、Nvidia等，元宇宙濃度逾七成，持有微軟比重逾9%。

另外，將在1/24上市的富邦元宇宙ETF（00903）也是另一選擇，這檔ETF主要是以關鍵字篩選法來集中投資元宇宙概念股，根據富邦投信官方文宣，追蹤的Solactive Metaverse指數前十持股有4檔為大型股、6檔為中小型股，持有微軟占比2.9%，按權重未排進前十大。