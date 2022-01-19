櫃買中心今（19）日舉行年終記者會，去（110）年股票以及債券兩大商品市場績效亮眼，其中去年上櫃股票日均值830.98億元、興櫃股票成交日均值達52.47億元，去年上櫃權證發行1萬1687檔，都創下歷史新高；債券市場方面，永續發展債券以及國際債券市場規模各達1058.3億元、1兆1695.62億元（416.14億美元），兩者也都創造新猷。

櫃買中心指出，股票市場方面績效分別為

一、110年度申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為23家及74家（含7家申請登錄戰略新板）。

二、110年度櫃買指數全年上漲幅度達29.03％，指數年底收在237.55點，創下近21年來的新高點。

三、110年度上櫃股票成交日均值達830.98億元，較前一年度成長68.44％，創下歷史新高。

四、110年度全年外資成交比重達17.46％，較前一年度成長43％，創下歷史新高。

五、上櫃權證110年度發行11687檔，較前一年度成長20％，創下歷史新高。

六、110年度興櫃一般板股票成交日均值為52.47億元，較109年大幅成長154.09％，創下歷史新高。

七、截至110年底，計有6檔股票ETF上櫃掛牌，總成交值達343.54億元，較109年度大幅成長205％。。

八、全體上櫃公司110年度累計營收合計2兆6467億元，較109年成長約17.26％。其中營收成長之上櫃公司共有581家（占已申報上櫃公司73.73％），且上述581家上櫃公司110年累計營收較109年同期成長金額達4430億元。

至於債券市場績效分別為：

一、110年永續發展債券發行金額再創新高，達1058.3億元，110年底流通在外餘額達2612.97億元，增加16家新發行人參與永續發展債券市場。

二、110年國際債券發行金額共計1兆1695.62億元（416.14億美元）【包含2檔結構型國際債券1365萬美元】，110年底流通在外餘額突破2000億美元，達到2038.56億美元之歷史新高紀錄。

三、110年債券ETF掛牌檔數87檔，發行規模達1.27兆元，掛牌檔數及發行規模，在亞澳地區各主要證券交易所中排名第1名，在世界各主要證券交易所中，排名第7名。