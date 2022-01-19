胡潤研究院發布「2021胡潤中國500強」，列出了中國500強非國有企業，按照企業市值或估值進行排名。其中騰訊價值一年跌掉人民幣（下同）1兆元，但仍以3.9兆元蟬聯中國價值最高的非國有企業。

中國500強上榜門檻提高90億元（39％），達到320億元，創歷史新高。34家企業價值漲了一倍以上，3家企業價值漲了上千億美金，以字節跳動為首，其次是寧德時代和美團。

胡潤將台積電列入，稱以3.7兆元價值排名第二。阿里巴巴價值跌掉一半至2.5兆元，排名下降一位至第三。字節跳動價值增長至2021年的3倍，以2.3兆元排名上升五位至第四。

寧德時代首次進入前十，價值增長至去年2.5倍，達到1.5兆元，排名上升六位至第五。

此外，醫療健康和能源行業增長顯著，成為500強企業最多的前兩大行業。傳統醫藥和醫藥零售、房地產和教育領域跌出500強的企業最多，包括華海藥業、大參林、好未來、恒大等。

胡潤表示，上海增加2家至69家，超越北京成為500強企業最多的城市；北京減少25家至68家，位列第二；深圳以45家保持第三，杭州和香港各30家，臺北24家。一半500強企業集中在「上北深港杭台」這六大城市

胡潤指出，176家企業新上榜，主要來自能源、化工和醫療健康行業。今年新增港澳台企業，共70家新上榜，其中48家台灣企業，22家香港企業。