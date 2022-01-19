澳洲政府19日表示，在變種病毒Omicron令新冠疫情惡化之下，每天新增確診人數不斷創新高，因此民眾應做好心理準備，未來數周內因感染新冠而死亡的人數會不斷增加。

澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）說：「我們已看到並將繼續看到更多人因染疫死亡，大部份為高齡人士和慢性病患者。」

澳洲18日的單日死亡數達77人創新高。

即使有專家認為Omicron引發重症機率不高，而有可能走向流感化，但在確診人數持續大幅增加之下，住院率也隨之增加，已令澳洲醫療系統難以負荷。

這困境迫使維多利亞省發出「棕色警訊」，從19日中午開始，讓醫院有權停止非緊急性醫療服務和取消醫護人員休假。有報導指出，該省有醫療院所向政府要求出動軍隊來提供協助。

澳洲全國醫院迄18日止，有5025人因染疫而正住院治療。兩個月前，染疫住院人數僅759人。但近兩周以來，住院數已急增近一倍，令醫療系統壓力暴增。