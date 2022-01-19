台中果菜批發市場新建冷鏈工程啟土典禮，今天上午於台中果菜運銷股份有限公司舉行，農委會主委陳吉仲等主持啟土典禮。（陳世宗攝）

台中果菜批發市場新建冷鏈工程啟土典禮，今天上午於台中果菜運銷股份有限公司舉行，農委會主委陳吉仲等主持啟土典禮。（陳世宗攝）

台中果菜市場新建冷鏈工程動土 第一期斥資逾1.5億今年底完工

冷鏈供應設備及蔬果分級包裝場，有助於農產品產銷調節，提升蔬果品質及穩定農產品供應量。台中果菜批發市場新建冷鏈工程啟土典禮，今天上午於台中果菜運銷股份有限公司舉行，農委會主委陳吉仲主持啟土典禮；陳吉仲強調，冷鏈是翻轉台灣農業最重要的基礎建設，誰決定冷鏈空間就決定市場價格，期待冷鏈工程可如期完工。

副市長令狐榮達說，台中果菜批發市場為中部農產品重要交易平台，聚集全台各產地農產品，蔬台菜約200種以上，水果約100種以上。每日交易量約620公噸，包含蔬菜120公噸、水果500公噸。2020年時青果交易量為全省第2名，佔全省批發市場總交易量20％以上，顯見台中果菜批發市場為中部農產品重要交易中心。

台中果菜批發市場惟目前場內冷藏庫僅395坪，不足業者實際需求量800坪，且場內缺乏集貨、分級包裝等處理作業場域等，爰需積極推動改善場內硬體建設等相關事務。市府農業局2020年積極規劃興建冷藏庫約430坪、蔬果集貨包裝場100坪等設備，讓市民朋友們可以選購台中優質安全，價格合宜農產品。

令狐榮達表示，市府及台中果菜運銷股份有限公司2020年積極規劃興建冷藏庫610坪、蔬果集貨包裝場100坪等設備，同年行政院農業委員會農糧署同意補助本府5940萬元，台中果菜運銷股份有限公司配合款9528萬7500元，目前已完成工程採購招標、並順利取得建築、拆除執照等，期能趕在年底完工。

陳吉仲強調，冷鏈是翻轉台灣農業最重要的基礎建設，誰決定冷鏈空間就決定市場價格。台中果菜批發市場扮演重要角色，包括學校營養午餐的食材供應體系於市場建立，後續農委會將與台中市政府一起合作，期待冷鏈工程可如期完工，後續農委會將全力支持更多批發市場的基礎建設。