2002年假冒警察性侵少女獲緩刑3年確定的孫姓男子，2019年又再犯，他約女網友從事性交易，然後假冒警察說「我是警察，是要來抓妳的」加以性侵，歷審考量孫男與被害人和解並已給付賠償金，依強制性交罪判囚3年2月，上訴後，最高法院駁回定讞。

擔任作業員的孫男，在2002年間向少女恫稱其為警察，如果對方將舉發少女流連網咖，並帶回警察局，少女誤以為真，致心生畏懼，孫男以此方式性侵得逞，孫男被判刑1年，緩刑3年確定，但他不知悔改竟再犯案。

孫男在2019年5月9日，透過交友軟體結識一名女子籍詳卷，2人相約在11日見面，孫開車搭載她到汽車旅館進行性交易，然後恫稱「我是警察，是要來抓你的，因為我的對話紀錄在警局有備份」「能不能算便宜一點，我回去會把紀錄刪掉」

女子因心生畏懼，穿回衣物並表明不願意繼續完成性交易，孫男恐嚇「如果你再穿，就叫同仁來抓你等語」，她因懾於其警察身分不敢反抗，孫男脫去對方內褲加以性侵。

一審及二審斥責孫男冒充警察行使職權壓迫被害人性自主意願，造成她心理及精神上之痛苦，所為應予非難，考量孫男坦承犯行，並與被害人成立和解且已給付賠償金，表達悔意，可認其尚有彌補過錯之舉動，判處有期徒刑3年2月，最高法院駁回上訴確定。