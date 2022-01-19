新北市動保處日前接獲通報，石碇區有18隻狗被關籠飼養，飼養環境髒亂、空間狹小、沒有飼料、飲水不潔，涉及虐待動物，在犬魂作者張敬偉合作蒐證後，11日與新店警分局一同前往稽查，查獲1犬隻罹患毛囊蟲相當嚴重並和另一犬隻同籠飼養，現場22隻混種犬食盆沒有食物，飲水混濁骯髒，同時飼養1隻台灣獼猴，動保處依違反動保法、動物傳染病防治條例、野生動物保育法，重罰飼主14萬3000元。

動保處與新店警分局前往稽查時，未查獲飼主有繁殖買賣等不法，但飼主將犬隻長期關籠飼養，飼養環境髒亂、空間狹小、沒有飼料、飲水不潔，已涉嫌虐待動物，飼主解釋，一周三天會將狗籠打開讓犬隻出來，但犬隻飼養狀況不佳，動保處依未寵登、未絕育、未施打狂犬病疫苗依動物保護法及動物傳染病防治條例，開罰8萬3000元，並將持續追蹤飼主改善犬隻飼養方式，若未改善將加重連續對飼主開罰。

另於現場查獲飼養獼猴，獵捕獼猴已觸犯野生動物保育法，當場扣留該台灣獼猴，依野生動物保育法開罰6萬元。飼主表示，近期會整地更新犬籠，提供飼犬足夠空間為避免皮膚病犬病況惡化，動保處已先將2隻病犬帶回治療，將治療後再交回飼主。

動保處表示，籠鏈飼養在台灣各地長期存在，動物保護觀念不應僅限於讓動物免於受傷或虐待，改變飼養方式讓動物更好，並提醒飼養寵物應完成寵物登記、每年補強狂犬病疫苗及絕育等「三合一」飼主責任，以免面臨高額罰鍰。