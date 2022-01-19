社區疫情風險擴大，目前仍有4條感染源不明的傳播鏈，包括亞東醫院護理師、新竹一家四口、住基隆的防疫計程車司機及機場檢疫人員。前台大感染科醫師林氏璧針對亞東護理師案例分析，認為亞東終究有收治新冠確診者，研判在院內感染的機會比較大，建議可調閱病患的基因定序做比對，若有相符的序列，就會是院內感染，且可能已傳不只一波。

林氏璧17日於個人Podcast中分析，確診的亞東醫院護理師，全院普篩5000人找不到感染源，該名護理師當然很有可能在社區感染，因為醫護人員不一定只有在院內才會被感染。

林氏璧表示，該名護理師13日在雙北趴趴走，很有可能在其中一個地方被某個人傳染，「這是一個可大可小的案子」，但林氏璧認為，亞東醫院終究有照護新冠病人，研判院內感染的機會比較大，不過還是要等基因定序出爐才能判斷。

林氏璧指出，可以調閱亞東醫院收治新冠病患的基因定序，或國內其他定序出來的序列相比較，看是否為同一株病毒，從這個角度去追感染源，可能會有初步的方向，若與亞東醫院確診患者的序列相符，就是院內感染，而且可能在院內已傳染不只一波，就是亞東醫院院內的隱形傳播鏈。

另外，疫情警戒是否會再升到三級？林氏璧說，目前是以一天確診10例以上感染源不明，或一周內出現三起社區群聚，做為升三級的條件，面對感染源不明的確診個案，這之間需要花多少時間疫調，林氏璧認為指揮中心應該要有所定義，但就算真的找不到感染源，事情也沒這麼嚴重，因為還是要看個案發生的頻率及地點。

林氏璧解釋，新冠疫情剛流行的前6個月，當時還是原始病毒株，國內也曾發生11起社區找不到感染源的案例，後來經過匡列疫調，阻斷了傳播鏈，但現在變成傳播力高達5倍的Omicron，若短時間內社區又多點爆發，就不太妙了。