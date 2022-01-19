今天NBA傳出一則有關交易案的消息，據《Bleacher Report》報導，有消息人士透露，活塞試圖用葛蘭特(Jerami Grant)、貝伊(Saddiq Bey)、歐利尼克(Kelly Olynyk)加上1枚首輪選秀權向76人交換班西蒙斯(Ben Simmons)，而76人對此方案並不熱情，導致雙方最後沒有完成交易。

76人的西蒙斯本季開打前就與球隊鬧得不愉快，導致到目前他都沒有上場打球，這讓球隊不得不把他放上交易貨價，但球隊總管莫瑞(Daryl Morey)從7月至今都拒絕了其他球隊的報價，這樣看來或許莫瑞打算用西蒙斯換到一位明星球員。

而活塞的葛蘭特可說是目前相當搶手球員之一，知名記者費斯徹(Jake Fischer)就指出現在聯盟有多隊都在追求他，其中包括湖人、拓荒者、尼克、爵士、巫師、塞爾提克、溜馬、灰狼和國王等隊，此前湖人就傳出對葛蘭特非常心動，但仍湊不出誘人的方案。

至於76人為何不要葛蘭特，則沒有明確的表態，昨天ESPN記者Ramona Shelburne指出，76人和西蒙斯已做好「整季不上場」心理準備，76人為他尋找新東家可能會很花時間，如果要花費一整季的時間，那他乾脆就別再上場了。

但《The Athletic》阿米克(Sam Amick)則認為76人不需要花太多時間，說在交易截止日(2月10日)前就可以搞定西蒙斯的交易。順道一提，最近據《ESPN》記者史坦(Marc Stein)透露籃網球星哈登(James Harden)下個球季可能會去76人，因為他和總管莫瑞過去在火箭有不錯交情。