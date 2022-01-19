北市陳姓男子15日凌晨在民權西路違規停車，員警上前盤查，要求他打開後車廂檢視，但陳男拒絕又打電話給朋友，與電話另一端友人說「警察的行徑好像流氓」，又向媒體、市府1999市民專線爆料，指員警執勤態度不佳，轄區大同警分局督察組調查後，抨擊陳男爆料與事實不符，並公開當時影片。

陳男聲稱是格鬥界新星，有多次出賽經驗，但警方查出39歲的陳男有多項刑案資料，其中包括違反《毒品危害防制條例》，員警才會要求陳下車，詢問車上是否有違禁品，並要求打開後車廂讓警方檢視，但陳男拒絕，警方並未以強制力盤查，僅稱「不願意配合，那就開單」並無任何缺失。

分局督察組檢視畫面後表示，陳男指稱警察取締交通違規，執勤態度不佳，督察組說明，當時地點是轄區易發生治安問題，員警正在執行擴大臨檢勤務，盤查過程中，發現陳男有施用毒品紀錄，要求打開行李箱，整個過程合法，應無任何缺失，警局長官並肯定員警盤查認真、執勤落實。

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