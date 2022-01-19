華碩電腦（2357）今（19）日宣布與陽明交大、關渡醫院合作打造次世代醫療資訊系統，華碩並與關渡醫院進行合作研發結盟，目標在2024年完成關渡醫院全院系統更新，推升其成為首個以雲端智慧醫療資訊系統模式運作的數位原生醫院。

華碩董事長施崇棠表示，華碩於去年提出次世代醫療資訊系統xHIS平台計畫，投入近百位工程師打造以數據為核心的共通平台，支援數十家醫院已採用的結構化病歷AI模組，與醫療護理語音AI模組，並建置於國家級的台灣杉二號AI超級電腦上，讓台灣醫院首次有一個採用雲原生技術的開放平台。

施崇棠指出，此回與關渡醫院合作，將透過科技、在兩年內陸續上線次世代醫療資訊系統各模組，全力打造關渡醫院為台灣第一個數位原生醫院，建立以關渡醫院為中心、服務周邊5萬人的關渡社區醫療模式。

華碩布局醫療領域逾10年，具備AI醫材、健康穿戴設備、醫療資訊平台、AIHPC超級電腦等完整智慧醫療量能。「華碩數位原生醫院夥伴精進計畫」在數據共通的開放平台下，結合陽明資訊、陽碩科技等夥伴，一同建構xHIS生態圈次世代醫療資訊系統，並廣邀健康醫療同業，攜手打造虛實整合的全幅醫療服務，開創數位醫療新頁。