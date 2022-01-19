體育競技實境節目《全明星運動會》自2020年開播以來便收到廣大民眾熱烈迴響，也吸引不少大咖明星前來共襄盛舉比賽。其中，因節目結緣的房思瑜、粿粿（Meigo）、晏柔中（Crystal）、席惟倫、吳心緹，近日難得齊聚一堂共同拍攝紀念照，並在網路上公開，吸引網友熱烈討論。

在《全明星運動會》第二季中，江宏傑擔任紅隊領隊，粿粿身為團隊經理，帶著范逸臣、曹佑寧、王家梁、廖允杰、周予天、何孟遠、郭彥均、蔡昌憲，以及晏柔中、席惟倫、房思瑜、吳心緹等多位男女明星一同進行比賽，而團隊中的女性成員也因為長時間的相處建立起了濃厚的革命情感。

近日她們5人便共同在各自的社群平台上發出一連串性感合照，晏柔中在貼文中感性表示「紀念我們的真心真摯，屬於我們的赤裸。去年我們一同踏入賽場，因為全明星而結緣，帶著各自的特質坦誠的面對彼此，有脆弱、有勇敢、有倔強、有柔軟、有堅強，我們五個截然不同，唯一共通的是都很善良，用這組“Pure”為主題的照片象徵我們的友情，很純淨的、簡單的，她們的出現是我去年的大禮物」，並透露之後也希望能與男性成員們一同拍攝紀念照。

而照片中只見她們5人身上僅穿著性感BRATOP與貼身休閒褲，時而擁抱在一起，時而躺在地上圍繞在一起，火辣的好身材也因此展露無疑，令網友看到後紛紛大讚「太美了，希望有男生版」、「5大女神合體」、「希望有一天能有3代同堂一起拍」。