芭樂切法台韓大不同！一名男網友分享韓國超狂切芭樂大法，只見韓國朋友是「橫著切」，讓芭樂變成一塊塊圓形的形狀，但多數台人切芭樂都是直著切，因此讓不少網友看了驚呼「活這麼多年，第一次看到！」不過感覺這樣切更方便。另也有網友說，自己的媽媽是日本人，芭樂也都是這樣切。

一名男網友在Dcard上發文表示，他在IG的限時動態上面，看到韓國朋友切芭樂的方式整個驚呆，因為他長這麼大從來沒看過有人這樣切，在好奇心的驅使下，他詢問那位韓國朋友怎麼會這樣切？結果對方竟然說「我媽媽都是這樣切的！」而且許多台灣朋友也問了一模一樣的問題。

韓國人是橫著切芭樂的。（圖／翻攝自Dcard）

從畫面中可見，原PO的朋友切芭樂的方式超特別，一般台灣人都是直向對切，但這位韓國朋友卻是橫著切，最後芭樂切片以後會呈圓形。而韓國朋友後來也說，因為他們平常就是這樣切密瓜的，所以芭樂也採用同樣的方式。

貼文引起網友討論，「感覺這樣切比較簡單，我以後也要這樣切」、「我們家也是這樣！（媽媽是日本人）」、「這樣去籽會變成甜甜圈的形狀嗎」、「看一看差點忘記一般芭樂怎麼切」、「活了20多年，從來沒想過芭樂還可以這樣切」、「第一次看這樣切，某方面來說刀子也要很厲害」、「學到了，這樣切比較方便欸」。