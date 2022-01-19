NUEVA洗臉儀 model使用圖。（NUEVA提供）

NUEVA Swan 天鵝Pro淨毛嫩膚儀， 1萬2990元。（NUEVA提供）

NUEVA HD 高解析粉刺機 Aurora 小極光， 3990元。（NUEVA提供）

NUEVA洗臉儀 產品情境照。（NUEVA提供）

現代女性們忙於工作、照顧家庭、社交生活等，無時無刻都在與時間賽跑，不過對追求質感及打理自己絕不妥協，隨時間繁忙還能維持透亮的美麗秘密，就是堅持將每日的保養時光做到超越標準的細膩講究。

NUEVA「 Torche™ 超溫感 三效音波洗臉儀」擁有多國權威認證，且獨家採用全球首創技術「V-SONIC™ 超溫感多頻同心音波」，一機即達到起泡、卸妝、洗臉、去除老廢角質、超微導入、美容按摩等總計6效功能，且兼具時髦外觀，能將瑣碎的洗卸保養時光幻化為細膩的生活儀式感。

皮膚專科醫師胡怡萱提醒，洗臉後是保養的黃金關鍵時間，因此，洗完臉後立即利用NUEVA Torche™洗臉儀的「導入保養模式」，更有「按摩模式」，可以針對美容穴位點壓按摩、雕塑小V臉以及紓壓放鬆，中醫師吳奕璇也驚嘆為「穴道按摩美容保養神器」，在家不需出門即可享受SPA級的美容護膚感受，也能為忙碌生活徹底釋放壓力。

「NUEVA Torche™聚光機」採用「美國FDA標準」「業界最細0.6mm衛生矽膠刷毛」比起一般尼龍刷頭更衛生30倍，且易清洗、無須更換，不只更省心也更省錢。

此外，NUEVA貼心為消費者解決一般洗臉機難以清洗到的部位如鼻翼、耳後死角的問題，刷頭可呈60度彎曲，任何死角都能輕鬆洗淨！全機身採用IPX7級高規格防水技術，邊泡澡、淋浴都能使用，除了防水、設計美、功能強，還有貼心的隱藏式充電孔、磁吸時尚衛生防護蓋外，可攜帶性也是一大特點，全機重量僅135g，比手機還輕盈，若旅行時，一樣可以持續保養清潔不間斷。