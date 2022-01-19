大秀派出所長何易軒一展長才演奏單簧管，警察制服下多了一股藝術氣息。（清水警分局提供）

台中市清水區大秀國小舉辦社團才藝發表會，大秀派出所長何易軒一展長才演奏單簧管，警察制服下多了一股藝術氣息，讓師生們眼睛為之一亮，紛紛誇讚所長深藏不露。何易軒也藉機向師生宣導111年加強重要節日安全維護工作，強調「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」，讓大家過個安穩的新年。

大秀國小學童展演學校社團學習的成果帶來精彩演出，有別於警察行使公權力剛毅形象，所長何易軒也帶來一場單簧管獨奏的音樂饗宴，讓警察制服下多了一股藝術氣息，師生們眼睛也為之一亮。

此外，寒假及過年即將到來，警方結合校園宣導「友善校園反霸凌、拒絕毒品真英雄」，還有學童化身「校園反毒領航員」，讓這些知識融入學校生活，培養正確的觀念，也避免學童在寒假期間誤觸毒品以保自身安全。

所長何易軒表示，大秀國小鄰近派出所，互動非常緊密，派出所除了支援校園周邊護童勤務外，也會參與學校各項宣導活動，讓學童從小就建立正確的觀念。同時強調，警方於「加強重要節日安全維護工作」期間各項工作不打烊，全力維護治安及交通安全，讓民眾安心過新年。