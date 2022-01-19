立陶宛因為允許我國設立以台灣為名的代表處，持續受到來自中國的複合式脅迫。在「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China IPAC）共同主席Miriam Lexmann發起下，41位歐洲議會議員於本（2022）年1月17日聯名致函歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、副主席兼外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）、執行副主席兼貿易執委杜姆布羅夫基斯（Valdis Dombrovskis）及內部市場執委布雷頓（Thierry Breton），譴責中華人民共和國對立陶宛的政經脅迫，呼籲歐盟領導人應明確聲援立陶宛並提供一切必要支持。

外交部表示，對於歐洲議會跨黨派議員繼去年9月3日聯名致函立陶宛高層表達聲援並反對中國脅迫外交後，再度力挺立陶宛抵抗中國施壓，外交部表達誠摯感謝。

聯名函指出，中國官員針對立陶宛製造及含有立陶宛原物料的產品進行實際（de facto）制裁行為極為惡劣，不但違反「世界貿易組織」（WTO）規則及國際貿易秩序，更直接違背歐盟單一市場的根本原則。聯名函也提及，這不是中國第一次對歐盟會員國採取脅迫行為，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）因訪問台灣受到巨大壓力，以及其他許多案例均證明中國不當施壓。

連署議員表示，成員國依據國家利益與共享民主、人權價值決定與台灣發展關係，不應該因此被他國脅迫。連署議員指出，立陶宛與台灣近期決定互設代表處並未挑戰一個中國政策，此在歐洲議會去年10 月 21 日通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告中也獲得確認。

參與連署議員強調，針對中國對立陶宛及歐盟進行脅迫，歐盟應該採取防禦措施，以免中國膽大妄為，對立陶宛或其他歐盟會員國進一步施壓，分化歐盟團結，進而削弱歐盟在全球的影響力。

連署議員歡迎美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與德國外長貝爾柏格（Annalena Baerbock）發布聯合聲明力挺立陶宛，同時反對中國對立陶宛持續進行恫嚇，期盼在歐盟通過反脅迫工具法案前，歐盟理事會輪值主席國法國能推促歐盟採取行動抵制北京的脅迫；議員們也呼籲歐盟發揮領導作用，堅決捍衛歐盟會員國免於單獨承受不當壓力。

該聯名函共獲得歐洲議會5大主流黨團、來自18個會員國重量級歐洲議會議員的響應，顯示抵抗中國的蠻橫施壓已形成歐洲跨越國籍及黨派的共識。

外交部指出，台灣作為立陶宛理念契合的友好夥伴，將持續深化台立雙邊實質合作。我國也呼籲歐盟等全球理念相近夥伴，採取具體行動支持立陶宛，維護供應鏈安全及自由民主的市場經濟體系，團結鞏固全球民主陣營所捍衛的核心價值。