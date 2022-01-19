2020年男子王秉華與當時的妻子吵架，為宣洩心中憤怒情緒，即持刀以背後偷襲方式刺殺與其毫無關連的林姓機車騎士，一審判決死刑，但二審認為，王男符合自首減輕其刑之要件改判無期徒刑。全案可上訴。

台北地院一審認定王男自首是出於「情勢所迫」而不得不然，並非本於真誠悔悟，與自首鼓勵真心悔悟者可得減刑之立法意旨不符，若予減刑寬典，難認公平，不給王男減輕其刑，但台灣高等法院二審認為這樣的量刑不當，王男可依自首減刑。

高院認為王男視人命為草芥，行徑冷血，極端惡劣，但將他與社會長久隔離，已足收懲儆之效而達社會防衛之目的，並可使王男面對往後之監禁歲月，藉由忍受對自由之渴望，及良心之自責煎熬，悔悟反省所為，對自己所為罪行負責，因此改判無期徒刑。

王秉華在2020年年3月13日晚間駕車搭載其當時之配偶許女(現已離婚)，兩人因故發生爭執，行至新北市新店區中正路某處前臨停，因持續在車內爭執，剛好林姓機車騎士臨停在前方，王秉華為發洩情緒，竟持車內之料理刀下車，朝其背後猛刺1刀後駕車離去。

警消據報後將被害人送醫急救後，仍因左心室刀傷、血胸、出血性休克而死亡；王秉華駕車離開現場後，許女不斷要求王秉華報警，一開始仍遭拒，後來王秉華由許女持他行動電話撥打110後，將電話交由王接聽，王向警方自首殺人犯行並留在該處等候警員到場將他逮捕。