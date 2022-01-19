去年底四大公投案、台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「三殺」陷入低迷。國民黨高雄市議員陳若翠表示，他們面對罵聲連連的基層民眾壓力也很大，今年地方選舉是2024大選的前哨戰，但目前士氣仍提振不起；新北市市長侯友宜不斷稱霸各大民調，但他與黨內活動仍有距離，侯若能證明「心中不是只有自己，展現心中有黨」，將有助爭取群眾支持。

陳若翠18日接受香港媒體《中評社》訪問表示，現在基層一看到藍營民代就罵聲連連，他們壓力也很大，尤其今年地方選舉是2024總統大選的前哨戰，但目前基層士氣仍提振不起來，她想問：「如果國民黨無法讓人民感動，人民為何要選擇你？」

陳若翠強調，現在的國民黨什麼都沒有了，然後還輸到脫褲子，她到外面跑攤都會碰到很多人嗆她說「民進黨明明做的這麼爛，然後國民黨也能讓他贏？」她認為，當黨的表現不符合支持者期待，士氣低落也是必然的。陳指出，國民黨黨主席朱立倫過去的口號是「改變才有希望」、「改變才有未來」，但她希望這個「變」不是國民黨跟著民進黨走，而是國民黨「窮則變，變則通」。

面對國民黨現況，陳若翠認為，黨內現在不該流於意氣，一味的指責朱立倫，但朱也應該用行動做給大家看，讓大家看到他的轉變。至於有媒體最新民調顯示，新北市長侯友宜聲望第一名，朱則吊車尾第十三名，陳表示，侯對公投、補選、罷免都未大力支持，這已在基層累積不少批評，侯能否證明「心中不是只有自己」，展現出自己心中有黨，將有助爭取群眾支持。