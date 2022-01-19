加密資產交易商已擠身全球十大首富，台灣官方的進度，是行政院指定加密幣業務範圍，規範金管會擔任洗錢防制主管機關。新世代金融基金會董事長陳冲說，對於加密貨幣議題，各政府機關「溫良恭儉讓」，無異於「三個和尚沒水喝」！

2021金融科技趨勢論壇「數位資產大未來」，19日由臺灣金融科技協會主辦，金管會主委黃天牧、行政院政務委員 兼 數位發展部籌備工作小組召集人郭耀煌、法務部政務次長暨行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂、金管會金融科技發展與創新中心副執行秘書林羲聖等官方代表同時與會。眾多幣圈業者、協會此次也協助舉辦實體論壇，希望能齊聲促成政府部會正視虛擬通貨、數位資產正邁向主流化！

行政院政務委員、數位發展部籌備工作小組召集人郭耀煌在致詞時表示，人類資產不單是存在實體世界，虛擬世界資產正在超越實體世界，然而數位發展不是風平浪靜，諸多議題需要公私協力一起解決，今（19）日總統府會公告數位發展部組織法，成立數位發展部，專責整合電信、資訊、資安、網路與傳播等5大領域，推動我國數位發展。

郭耀煌表示，數位發展部擔負促進數位發展，促進新型態的數位經濟發展，有效與產業合作，加值與流通數位資產，由於相關商業活動愈見活躍，未來會與業界積極對話和合作，協助產業鞏固在資安基礎，給予大眾信任，對於政府部會，「數位資產流通涉及跨產業，數位部無法單一運作，將來會與金管會，法務部合作，開創台灣新的數位經濟格局！

金管會主委黃天牧強調，金管會在數位資產的角色是洗錢防制，先前目標是虛擬貨幣，後發現與實際世界交易不多，於是改為「虛擬資產」，已與16家交易商建立共同管理平台，在洗錢防治上進一步處理，金管會願意擔任創新者的實驗，18日公布對數位身份認證的主題式沙盒實驗，就是與時俱進的政策調整。

黃天牧亦引用世界名著「科學怪人」的內容，提醒人類對於科學發展既期待又怕受傷害，希望能有利益、不要被奴役，數位資產的發展，思考的不只是產業發展賺錢的問題 ，更要重視科技發展與人性存在的問題。

法務部政務次長暨行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂則表示，政府法規上已確定，虛擬貨幣「不是貨幣」，是通貨、是商品、資產，有極高的投資風險，站在部會立場，不是打壓產業，而是追求共同努力，月前我國欠缺的是法制面，立法準則會是「立法鬆，執法嚴」，把年輕世代當朋友、不是管制，力求在法規面加以健全，促進數位化發展。