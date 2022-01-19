力擋《地制法》闖關！ 國民黨突襲占領主席台爆爭吵

立法院內政委員會今日排審攸關新竹縣市合併升格的《地方制度法》修正草案，國民黨團不滿因人設事，倉促修法，今早突襲占領主席台，癱瘓議事，揚言要力阻修法草案送出委員會。對此，民進黨團總召柯建銘表示，《地制法》修法讓群魔現行，國民黨要自掘墳墓，民眾黨和時代力量在當陪葬的兵馬俑，用《地制法》綁架總預算案，邏輯不通。

國民黨立委們19日一早占領立法院內政委員會主席台，舉標語、喊口號，反對地制法倉促立法。（劉宗龍攝）

柯建銘指出，請問2010年的時候，五都選舉乃至於後來的六都，有沒有修《財政收支劃分法》、立「行政區劃法」，「沒有吧，為什麼現在新竹縣市合併升格就要修，且中華民國法律根本沒有行政計畫法，在野黨不了解過去的歷史，現在彰化升格計畫也送上來，怎麼沒人說要修法，這是一國兩制，當作大家都眼瞎了嗎？」

「國民黨在打假球」，柯建銘表示，國民黨力阻《地制法》修法，就是怕林智堅參選，現在林智堅已經宣布不選，應該理性討論修法。

柯建銘解釋修法緣故，當初林智堅只拋出新竹縣市合併，新竹縣長楊文科隔天稱，只合併不夠，要合併稱格，要修《地制法》，球拋到民進黨身上一定要接，為了新竹發展，不能一黨之私，這樣卻被抹黑因人設事，亂說一通。

柯建銘提到，上周國民黨立委林為洲去彰化、新竹縣市開座談會，也舉行公聽會，國民黨現在卻占領主席台，不外乎是綁架總預算案，民眾黨跟時力成為幫凶，敬告國民黨不要為一黨之私綁架總預算案。