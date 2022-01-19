天王周杰倫18日迎來43歲生日，和親友們一起到山上露營舉辦生日趴，好人緣的他不僅收到粉絲、朋友及家人們的滿滿祝福，還收到以他潮牌PHANTACi聯名的NFT「PhantaBear」及跑車造型蛋糕，及有「PhantaBear」和籃框、籃球、保齡球的可愛蛋糕，昆凌更是祝福甜喊：「我的依靠」。

周杰倫日前在IG曝光一段影片，由他自己掌鏡展示整個會場畫面，可以看到派對現場辦在一片綠油油的草地上，被繁花給圍繞，還有一個投影螢幕正在播放周杰倫的MV畫面，螢光粉紅燈管的4個英文字分別是周杰倫一家四口的英文名字字首，看得出他對家人的疼愛，連自己的大日子都不忘妻子。

最後鏡頭帶回親友面前，愛妻昆凌還高舉著生日蛋糕，既歡樂又溫馨，周杰倫也在文中感謝大家：「謝謝所有的祝福，希望2022大家都健康快樂」，釣出不少藝人送上生日祝福，劉以豪表示：「Happy birthday」、棒棒糖阿緯也直呼：「生日快樂」，周杰倫的好友五月天也留言：「生日快樂，哥中之哥」。

事實上，周杰倫原定3月要在香港開唱，如今因為疫情恐有變數，該場演唱會早該在2019年就舉辦，卻因為香港社運延後到2020年11月，沒想到新冠疫情爆發，又改期到2021年4月，由於疫情未平再度延到8月，沒想到如今又出現變數，造成演唱會五度延期。