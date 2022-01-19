台東市區1棟大樓19日凌晨12點驚傳火警，消防局台東大隊副大隊長吳寶龍說明現場情形。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東市區1棟大樓19日凌晨12點驚傳火警，消防局緊急出動各式救護車輛，趕抵現場發現是5樓郭姓住戶點蚊香驅蚊觸動警報器，虛驚一場。只因點蚊香讓全大樓撤離，郭姓住戶一開始不敢坦承，隨後立即頻頻向消防人員及其他住戶致歉。

事發在19日凌晨12點，台東市區1出租大樓消防警報器鈴聲大作，不少住戶從睡夢中驚醒，紛紛趕緊逃出大樓外，看見5樓冒出陣陣白煙，以為發生火警，立即通報消防隊。

消防局勤務中心不敢大意，趕緊派出消防車、雲梯車、水箱車以及鄰近消防分隊前往支援；消防人員趕到現場時不見白煙冒出，但大樓的警報器仍在作響，消防員為求慎重，逐層搜查。

經消防人員發現，該棟5樓的房間有濃煙散出，隨後找來住戶郭姓男子詢問，郭男一開始佯裝不知情，迴避問話，在聽到要請警察前來處理時，才坦承屋內蚊子多因此點起蚊香，未料蚊香產生的煙霧竟觸發消防警報器。對於引起全大樓虛驚一場，郭男頻頻向消防隊員及其他住戶致歉，並表示下次自己會小心注意。

此外，台東縣消防局呼籲，春節將至，民眾應切確遵守「人離火熄」原則，天冷使用電熱（暖）器時，周邊勿置放易燃或可燃物品，使用熱水器應注意通風以避免一氧化碳中毒事件，以確保自身財產安全。