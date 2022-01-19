伊雲谷(6689)取得美國新創Databricks顧問及系統整合夥伴資格，加深其數據應用市場的佈局，並成為台灣地區首家合作夥伴。為協助客戶實現數據轉型，伊雲谷在亞太地區建立數據團隊，提供企業大數據及人工智慧應用服務，透過與Databricks建立合作夥伴關係，協助企業客戶大幅降低數據應用的門檻，專注發展應用場景。

Databricks為美國知名資料分析與人工智慧新創公司，於2019年至今持續受到Amazon Web Services、Alphabet和Microsoft等雲端龍頭企業的技術支持與資金挹注，服務客戶包含美國那斯達克、星巴克、英國阿斯特捷利康等全球超過5000家企業，產業涵蓋媒體、金融、零售、生醫、能源、公部門及科技製造產業。其樹立數據領域指標性地位的實力背後，是以開源為基礎的分散式計算框架Apache Spark、資料湖Delta Lake與機器學習平台MLflow等技術，主力產品Lakehouse Platform則透過統合資料處理工具與平台，來減少不同類型資料的協作與應用上的複雜度。

伊雲谷自2018年成立Data Team，2019年取得AWS數據及分析能力認證，並以百位雲架構師、數據及AI工程師的服務能量，拓展至亞太區多個國家。除了協助客戶進行數據分析商業顧問諮詢、技術架構規畫、演算法建置與售後顧問服務，亦幫助企業以較低風險協助企業內數據團隊專注發展創新專案。

企業應用數據的規模及複雜度越來越高，舉凡電商、零售或金融業這類數據來源複雜、資料型態眾多，且應用面向多元的產業，便可以透過伊雲谷的服務引入數據架構優化，提升資料處理效率及效益。以美國某前十大零售商為例，其擁有超過8000萬筆會員資料分散於多元、跨系統的接觸點之中，導致會員資料整合的效率低落，內部花費近24小時的資料處理時間，製作出不夠即時的會員資訊報告，並失去使用推薦技術的優勢。相比其他競爭對手，其不流暢的用戶購物體驗使會員持續暴露在流失的風險中。而透過Databricks Lakehouse Platform將結構化、半結構化與非結構化的資料進行統合，以一致化的資料來源來加速效能，進一步以AI延伸數據應用，設計會員個人化推薦引擎，並以周為單位，進行會員銷售推薦計畫。其不只簡化資料工程的複雜流程，於商業價值上，更可望帶上10億元的營業額。