桃園市桃園區1間福德祠土地公14日被抱走，因當地信徒習慣家中不順時，會請土地公到家中幾天，但管委會發現時隔多日土地公仍未返廟，才驚覺被偷。警方獲報調查，發現被51歲程姓女子抱走，成功破案讓土地公在農曆12月16日吃到尾牙宴。

警方表示，18日接獲1間福德祠張姓主委報案，指14日土地公不見，但因為當地信徒習慣，若家中不順，或者有事故、意外發生，會請土地公到家中「住」幾天，因此當下不以為意，但一直到18日土地公都未返廟，管委會問了鄰近信徒，發現沒人知道此事，才驚覺土地公被偷走。

警方獲報後，展開調查，發現是51歲程姓女子將土地公裝箱帶走，便放在76歲游姓有人家中車庫。程女供稱，是因為土地公髒了，想幫土地公洗澡才把土地公帶走。警方則將土地公請回派出所，並請管委會請回。

因18日恰好是農曆12月16日，民間習俗在廟宇祭祀請神明吃尾牙，民眾也打趣稱，土地公一定是想回廟吃尾牙，才會在18日提醒管委會記得帶祂回去。