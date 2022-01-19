不受疫情影響，36家企業好友與愛心人士，共同延續支持送愛心到人間，攜手傳愛。（盧金足攝）

36家企業好友與愛心人士，共同延續支持送愛心到人間，攜手傳愛。（盧金足攝）

『送愛心到人間』19日於精湛建設廣場改為小型捐贈儀式，共送出5人座交通車、1部七人座休旅車、Gogoro 機車4台、數百台電腦、電器、輔具等物品，捐贈物資金額近千萬元，以具體行動關懷慢飛天使及盲童並溫暖10家社福單位。（盧金足攝）

精湛建設總經理陳志聲變裝為玩具總動員-胡迪警長，帶領下正式揭開捐贈儀式，活動中首先表揚16位長期服務的年度最佳志工朋友。（盧金足攝）

守護慢飛天使，愛一直都在，送愛心到人間活動，今日送出近千萬汽車等禮物。（盧金足攝）

1999年，送愛心到人間活動創辦人、精湛建設總經理陳志聲，因為一句對慢飛天使小朋友的承諾，從23年前一個人，後來不斷加入精湛協力廠商及好友相挺，每年還與員工展開超吸睛創意變裝秀，19日在精湛建設廣場舉行捐贈儀式，共送出5人座交通車、1部七人座休旅車、Gogoro 機車4台、數百台電腦、電器、輔具等物品，捐贈物資金額近千萬元，以具體行動關懷慢飛天使及盲童並溫暖10家社福單位。

陳志聲因為慢飛天使的一句「陳叔叔，明年還能來圍爐？」廿三年來，每年的年底盛會，就是與慢飛天使相聚，但這兩年受疫情影響，在防疫優先下，配合政府防疫政策，連續舉辦23年中部大型愛心公益活動-「送愛心到人間」今年再度因疫情緊急取消千人團圓圍爐，暫停尾牙團圓餐會，捐贈物資繼續擴大正能量。

6年前陳志聲擔任台灣行動菩薩助學協會理事長，職務卸任後，公益不中斷，台灣行動菩薩助學協會理加入共同主辦，數百個單位及個人陸續加入愛心行列。

今年改為小型捐贈儀式，共送出5人座交通車、1部七人座休旅車、Gogoro 機車4台、數百台電腦、電器、輔具等物品，捐贈物資金額近千萬元，以具體行動關懷慢飛天使及盲童並溫暖10家社福單位。

陳志聲說，與業界好友持續攜手傳愛、讓這些孩子們感受到對他們的愛，今年邀請家扶基金會台中發展學園、雲林家扶發展學園、彰化家扶發展學園、南台中家扶中心、瑪利亞社會福利基金會、伊甸基金會、新北市家扶中心、新北市大同育幼院、私立惠明盲校、中華存善慢飛天使關懷協會等十個單位以及小朋友代表參與，受贈的社福單位與孩童既驚喜又感動。

活動在小朋友可愛的稚音說出「活動開始」及主持人陳志聲變裝為玩具總動員「胡迪警長」帶領下正式揭開捐贈儀式。

首先表揚16名長期服務的年度最佳志工朋友並贈送每人Philips音波電動牙刷，感謝他們長期對孩童的無私付出與關懷，不離不棄協助孩子們學習成長同時減輕家長們的壓力。

活動主辦協辦單位捐出的款項也為每個社福團體添購實際所需設備，在爆破氣球升起禮物單時獲得歡呼連連，每年令人期待的神祕加碼禮由各社福單位自行捕獲魚隻氣球象徵「給魚吃，不如教他如何捕魚」，期望孩子們能健康成長融入社會將來也能有一技之長。

神祕加碼禮在歡樂聲中送出5部汽車、4部Gogoro電動機車及60吋電視等禮物；全場驚呼聲最高的是陳志聲邀請現場來賓一起尋找隱藏版驚喜禮，一部送給瑪利亞社會福利基金會的七人座休旅車，全場掀起熱烈歡呼聲。

主協辦單位為每一名孩童準備紅包以及糖果、餅乾、毛毯等滿滿禮物袋，另外還於活動最後特別抽出50份超值驚喜禮盒給小朋友們，這些小朋友的禮物都將由專人送達各個社福單位，讓孩童提早過年感受濃濃愛與溫暖。

「放心，我們都在！」陳志聲說，歷年來送出各單位需求及交通車其總額早已超過億元，在疫情期間設備發揮功效讓孩童學習不停歇；全球疫情持續延燒，社福團體募資不易，陷入財務及營運危機，極需外界伸出援手，他也呼籲社會各界多多給予支持關懷，以實際行動投遞溫暖協助他們渡過疫情寒冬。