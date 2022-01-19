近日本土新冠肺炎疫連環爆，尤其西堤餐廳中壢中山店多名顧客、員工確診，引起全台民眾緊張。桃園地檢署1名女性公務員9日也曾到訪用餐，因未遵守實聯制又聲稱沒看新聞，一直持續上班至18日才進行通報，消息傳出後引起大批網友討論，質疑此說法可能有問題。

桃園地檢署1名女性公務員昨（18）日突然通報曾在9日前往爆發群聚的西堤餐廳用餐，相關單位了解後發現她疑似未落實實聯制，導致沒被匡列，加上本人聲稱沒有注意防疫相關新聞，才會一直到18日發現後才進行通報。

桃檢表示，獲報後第一時間針對同辦公室其餘8位員工及同側辦公室的其餘同仁全員立即快篩，結果都為陰性；該名同仁及同辦公室的員工也全部再接受PCR檢測，目前該名同仁改為居家辦公，其中2位同辦公室同仁PCR結果陰性，留守處理緊急事務，其餘檢測結果尚未出來的同仁則都先返家等待結果。

不過PTT網友卻發現不對勁的地方，認為一般人應該不會獨自一人前往西堤餐廳用餐，質疑難道整桌都沒人掃實聯制？也有網友指出就算她一人沒注意新聞，難道同行友人沒有進行相關討論？紛紛表示「這理由真瞎，難道辦公室都不會談論嗎？」「騙鬼啦，是自己去吃嗎？一起去的沒講？還是不可說的人啊」、「桃園最大的事件還不知道，快笑死」、「他是自己一個人吃西堤嗎？同行的人沒掃？那這人自（己）跑出來，其他人咧？」