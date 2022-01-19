龔姓老婦人遭客運輾過。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄林園區發生一起死亡車禍！54歲的劉姓男子客運駕駛，沿林園區沿海路四段高雄往屏東方向直行，與同方向的機車發生碰撞，73歲的龔姓女騎士頭部遭輾壓當場死亡，駕駛初步供稱，以為女騎士會會向右側靠，沒想到婦人卻往左，他來不及煞車就發生憾事。

林園區沿海路四段19日上午9時49分發生一起死亡車禍前有車禍發生，員警立刻到場處理。經調查為54歲的劉姓男子客運駕駛，沿林園區沿海路四段高雄往屏東方向直行，與同方向的機車發生碰撞，73歲的龔姓女騎士頭部遭輾壓當場死亡。大客車駕駛經酒測，酒測值為零，詳細肇事原因有待鑑定。

劉姓公車司機初步向警方表示，他載完客人開在慢車道直行，他以為婦人會向右側靠，沒想到婦人卻往左，他來不及煞車就撞上，而龔姓婦人的先生接獲消息後也趕到現場，他說龔婦是從小港到林園買藥，未料途中竟發生意外，全案訊後警方依過失致死罪將劉男送辦。