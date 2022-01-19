高雄林園區發生一起死亡車禍！54歲的劉姓男子客運駕駛，沿林園區沿海路四段高雄往屏東方向直行，與同方向的機車發生碰撞，73歲的龔姓女騎士頭部遭輾壓當場死亡，駕駛初步供稱，以為女騎士會會向右側靠，沒想到婦人卻往左，他來不及煞車就發生憾事。
林園區沿海路四段19日上午9時49分發生一起死亡車禍前有車禍發生，員警立刻到場處理。經調查為54歲的劉姓男子客運駕駛，沿林園區沿海路四段高雄往屏東方向直行，與同方向的機車發生碰撞，73歲的龔姓女騎士頭部遭輾壓當場死亡。大客車駕駛經酒測，酒測值為零，詳細肇事原因有待鑑定。
劉姓公車司機初步向警方表示，他載完客人開在慢車道直行，他以為婦人會向右側靠，沒想到婦人卻往左，他來不及煞車就撞上，而龔姓婦人的先生接獲消息後也趕到現場，他說龔婦是從小港到林園買藥，未料途中竟發生意外，全案訊後警方依過失致死罪將劉男送辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。