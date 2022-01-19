美媒：巴基斯坦不怕印度S-400，是因為有了中國血統裝備技術。圖為S-400防空導彈發射的場景。（環球時報／樞密院十號）

大陸黨媒《環球時報》旗下微信公眾號「樞密院十號」19日引述美國《防務新聞》17日報導指出，分析人士警告說，印度對新獲得的俄制S-400 防空系統的過度自信可能會帶來一種錯覺，甚至增加在巴基斯坦軍事問題上的誤判。報導稱，巴基斯坦依託多種中國血統的裝備或技術，很可能抵消S-400的威脅。

美國智庫國際評估與戰略中心高級研究員理查·費雪表示，巴基斯坦還有機會從中國獲得更多幫助。例如中國可以通過類似的防空系統説明巴基斯坦恢復戰力平衡，「中國研製的紅旗-9系列防空系統相當先進，具有難以干擾的相控陣制導和跟蹤雷達，飛彈使用有源雷達進行末端制導。」

據報導，「紅旗-9B」防空系統的射程遠達240公里，攔截導彈具有半主動雷達尋的／被動紅外導引頭，而正在開發的「紅旗-9C」將具有主動制導功能。

報導總結了一句話：印軍S-400的能力「不應被低估，也不應被高估」。在裝備更先進的解放軍面前，印度在中印邊境部署的S-400防空系統的有效性，更要大打一個折扣。

巴基斯坦智庫國際戰略研究中心的高級研究員曼蘇爾·艾哈邁德表示：「從近來印度的激進言論看，印度方面認為S-400能有效地保護其領空無法穿透，令印軍的防禦無懈可擊。」因此越來越多的人擔心，印度可能會進行軍事冒險，認為對巴基斯坦先發制人的「冷開機」戰略可能會穩贏。

印度從2021年12月起，開始接收俄製S-400防空系統，並沿著印巴邊境部署。理論上，S-400的攻防和「反介入／區域拒止」能力似乎很強大，能有效對付戰鬥機、無人機和彈道飛彈與巡航導彈，甚至能化解巴基斯坦的核威懾力。

因為S-400的一個顯著特點是依靠遠射程帶來的攻勢防禦，甚至可以限制對手使用本國領空。尤其是對於巴基斯坦來說，由於其地理位置和與印度接壤的漫長邊界，S-400系統的射程將覆蓋該國大部分地區，這也意味著巴基斯坦空軍戰機從大部分基地剛起飛就進入印度S-400防空導彈的打擊範圍。

《防務新聞》報導，但英國智庫國際戰略研究所航空航太專家道格拉斯·巴里說，印度應該使用該系統來保護高價值目標或關鍵的國家基礎設施免受空襲，而不是通過前沿部署來阻礙巴基斯坦空軍使用自己的領空，後者將導致這種重要防空系統置於更大的受攻擊風險中。

艾哈邁德也表示，如果將S-400部署在前線，它可能會面臨巴基斯坦遠端火箭彈的直接瞄準。報導稱，巴基斯坦基於中國A-100遠端火箭系統，成功開發出射程在150公里以上的「法塔赫-1」遠端火箭炮，就是這樣有能力危及S-400的武器。該火箭炮於2021年8月成功進行了試射。

此外艾哈邁德還表示，巴基斯坦也可能通過「與使用S-400的其他友好國家（例如中國和土耳其）進行軍事演習，從而尋找到壓制和擊敗印度S-400系統的機會」。

報導稱，最近亞塞拜然和亞美尼亞之間的衝突以及利比亞和敘利亞的內戰經驗都證明，在現代的防空體系攻防演練中，進攻方更佔優勢。因此巴基斯坦可能會採取主動攻擊手段，為空軍戰機配備更強大的反輻射導彈、改進的電子對抗和飛機自我保護，從而壓制或摧毀印度的防空系統。