武俠小說改編成影視作品，一直很受書迷、觀眾歡迎，當年知名導演徐克將金庸作品《笑傲江湖》拍成電影，找了一代美人林青霞飾演「東方不敗」，成果迷倒眾人蔚為經典，「東方不敗」也成了林青霞演藝生涯代表作之一，不料如此成功，但原作金庸卻氣炸，怒對徐克開罵：「以後別想碰我的小說」。

「瓊瑤女郎」出身的林青霞，不但演文藝片受歡迎，接演徐克監製的《笑傲江湖II東方不敗》，完美展現主角遊走於剛強英氣與陰柔嫵媚之間的特質，連周星馳都盛讚：「林青霞穿女裝就是最美的女人，穿男裝就是最俊的男人」，但當年徐克找林青霞演東方不敗，卻是受到原作者金庸反對，但徐克仍堅持，惹得金庸怒放話：「以後別想碰我的小說」。

徐克找林青霞演東方不敗，惹得金庸暴怒反對。(中時資料照片／得寶影片公司提供)

至於金庸反對林青霞飾演東方不敗的理由，在於小說中的人物設定，他不是反對林青霞，而是反對由女演員來飾演東方不敗，因此在小說中的設定是一名中年男子，因修練《葵花寶典》而剃鬚抹粉學做女人，本質還是個走火入魔、個性狠毒的男人。

而林青霞版的東方不敗，還有一點與原著相差甚遠，就是小說中東方不敗並未與令狐沖有情愫，但電影中卻有，這點更動讓楊蓮亭一角變得無立足之地，過於誇張，而即使徐克欽點林青霞演出東方不敗大受好評，不過受到金庸認可的，卻是魯振順版的東方不敗。

金庸因徐克堅持找林青霞演出東方不敗而生氣，但兩人畢竟是多年好友，這場震怒沒有持續一輩子，金庸晚年時，點頭答應將自己的另一部作品《神鵰俠侶》的版權，賣給了老友徐克，足見兩人友情依舊。